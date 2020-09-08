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В Иерусалиме археологи нашли дворец эпохи Первого Храма

Column heads dating back to First Temple era (Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)
Археологи обнаружили величественные вершины колонн дворца эпохи Первого Храма на променаде Армон Ханацив в Иерусалиме, остатки древнего здания впервые будут показаны публике 3 сентября.

Остается загадкой, кто был владельцем роскошного иерусалимского особняка, из которого открывался незабываемый вид на Старый город и Храм, но археологи смогли датировать находки эпохой Иудейского царства из-за протоэолийских особенностей мягкой известняковой породы, использованной для строительства. Находки включают три полные каменные капители среднего размера и предметы из роскошных оконных рам, сообщило 3 сентября Израильское управление древностей.

Дизайн колонны покажется израильтянам поразительно знакомым — похожая колонна ​​украшает монету в пять шекелей современного Государства Израиль в честь эпохи Первого Храма. «Это очень захватывающее открытие, – заявил Яаков Биллиг из Израильского управления древностей. «Это первое открытие в уменьшенном масштабе моделей гигантских протоэолийских капителей, подобных тем, которые были обнаружены до сих пор в царствах Иудеи и Израиля, где они были встроены в ворота царского дворца. Степень сохранности предметов является поразительной».
A five-shekel coin juxtaposed with a column head found at Armon HaNatziv (Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority)
Эксперты считают, что резиденция была построена в период правления царей Хизкии и Иошиягу, после того как была снята ассирийская осада города. Жители Иерусалима затем отважились выйти за пределы обнесенного стеной Города Давида и расширили город, рассказал Биллиг. «Эта находка, наряду с дворцом, который был найден в прошлом в Рамат-Рахели, и административным центром, найденным на склонах Арноны, свидетельствует о возрождении города и выходе за пределы окруженных стенами районов эпохи Первого Храма после ассирийской осады, которая закончился в 701 году до н. э.», – сказал он. «Мы находим виллы, особняки и правительственные здания в не обнесенных стеной районах за пределами Города Давида, и это свидетельствует о том облегчении, которое ощутили жители города после снятия осады».
Image from an archaeological dig at Armon HaNatziv that yields remnants of an ancient mansion (Yoli Schwarts, Israel Antiquities Authority)
Три колонны и другие остатки здания выставлены в археологическом центре Города Давида. Кто-то очень позаботился о сохранении колонн. IAA сообщило, что две из трех колонн были аккуратно закопаны на этом месте, в то время как остальная часть особняка, похоже, была разрушена во время вавилонского разграбления Иерусалима в 586 г. до н.э., а его камни были использованы при постройке новых зданий. «На данном этапе все еще трудно сказать, кто закопал колонны таким образом, как они были найдены, и почему они это сделали, – говорит Биллиг, – но нет никаких сомнений в том, что это одна из загадок этого особого места, и мы попытаемся найти ответ»
Column heads dating back to First Temple era (Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)

The unveiling of a column head found at a dig at Armon HaNatziv, Jerusalem (Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority)Column heads dating back to First Temple era (Shai Halevi, Israel Antiquities Authority)

https://lechaim.ru/news/

8 сентября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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