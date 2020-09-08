В Иерусалиме археологи нашли дворец эпохи Первого Храма



Археологи обнаружили величественные вершины колонн дворца эпохи Первого Храма на променаде Армон Ханацив в Иерусалиме, остатки древнего здания впервые будут показаны публике 3 сентября.

Остается загадкой, кто был владельцем роскошного иерусалимского особняка, из которого открывался незабываемый вид на Старый город и Храм, но археологи смогли датировать находки эпохой Иудейского царства из-за протоэолийских особенностей мягкой известняковой породы, использованной для строительства. Находки включают три полные каменные капители среднего размера и предметы из роскошных оконных рам, сообщило 3 сентября Израильское управление древностей.

Дизайн колонны покажется израильтянам поразительно знакомым — похожая колонна ​​украшает монету в пять шекелей современного Государства Израиль в честь эпохи Первого Храма. «Это очень захватывающее открытие, – заявил Яаков Биллиг из Израильского управления древностей. «Это первое открытие в уменьшенном масштабе моделей гигантских протоэолийских капителей, подобных тем, которые были обнаружены до сих пор в царствах Иудеи и Израиля, где они были встроены в ворота царского дворца. Степень сохранности предметов является поразительной».



Эксперты считают, что резиденция была построена в период правления царей Хизкии и Иошиягу, после того как была снята ассирийская осада города. Жители Иерусалима затем отважились выйти за пределы обнесенного стеной Города Давида и расширили город, рассказал Биллиг. «Эта находка, наряду с дворцом, который был найден в прошлом в Рамат-Рахели, и административным центром, найденным на склонах Арноны, свидетельствует о возрождении города и выходе за пределы окруженных стенами районов эпохи Первого Храма после ассирийской осады, которая закончился в 701 году до н. э.», – сказал он. «Мы находим виллы, особняки и правительственные здания в не обнесенных стеной районах за пределами Города Давида, и это свидетельствует о том облегчении, которое ощутили жители города после снятия осады».



Три колонны и другие остатки здания выставлены в археологическом центре Города Давида. Кто-то очень позаботился о сохранении колонн. IAA сообщило, что две из трех колонн были аккуратно закопаны на этом месте, в то время как остальная часть особняка, похоже, была разрушена во время вавилонского разграбления Иерусалима в 586 г. до н.э., а его камни были использованы при постройке новых зданий. «На данном этапе все еще трудно сказать, кто закопал колонны таким образом, как они были найдены, и почему они это сделали, – говорит Биллиг, – но нет никаких сомнений в том, что это одна из загадок этого особого места, и мы попытаемся найти ответ»



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