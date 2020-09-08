Ученые впервые клонировали лошадь Пржевальского

В США появилась на свет первая клонированная лошадь Пржевальского. Жеребенка по кличке Курт вырастили из клеток, которые были заморожены еще в 1980 году. Как отмечается в пресс-релизе зоопарка Сан-Диего, задача Курта — обогатить генофонд лошадей Пржевальского, которые происходят всего от 12 особей и страдают от последствий близкородственного скрещивания.

Клонирование — один из самых перспективных методов сохранения редких видов. Некоторые специалисты даже надеются, что в будущем эта технология позволит возрождать исчезнувших по вине человека животных, например, мамонтов (Mammuthus primigenius) или странствующих голубей (Ectopistes migratorius). Пока речь идет лишь об отдельных экспериментах, что не мешает появлению все новых проектов, работающих в этом направлении.

Специалисты из Зоопарка Сан-Диего решили воспользоваться клонированием, чтобы поддержать популяцию лошадей Пржевальского (Equus (ferus) przewalskii). Эти животные из степей Центральной Азии считаются единственными дикими (а не одичавшими) лошадьми, которые дожили до современности. К сожалению, к середине XX века этот вид (или подвид) исчез и сохранился лишь благодаря разведению в зоопарках.

Разведение в неволе помогло спасти лошадей Пржевальского от вымирания, и теперь их реинтродуцируют в степях Евразии (в том числе в России). Однако оно принесло новую проблему: все ныне живущие представители (под)вида происходят всего от 12 особей, так что генетическое разнообразие популяции очень низкое. Это может снизить успех размножения и выживаемость животных.

В попытке исправить положение сотрудники зоопарка объединились с коллегами из природоохранной организации Revive & Restore и биотехнологической компании ViaGen Equine, которая специализируется на клонировании домашних лошадей. Они решили клонировать лошадь Пржевальского из клеток, которые были заморожены в 1980 году и хранились в криобанке при зоопарке Сан-Диего (его еще называют «замороженным зоопарком»). Образцы принадлежат жеребцу SB615, который родился в 1975 году в Великобритании, после чего был перевезен в США и здесь дожил до 1998 года.

Анализ родословной SB615 показал, что его геном содержит намного больше генетических вариаций, чем у любой из ныне живущих лошадей Пржевальского: именно поэтому специалисты выбрали его клетки для клонирования. В случае успеха клоны этой особи позволили бы заметно обогатить генетическое разнообразие стада.

Специалисты создали яйцеклетку, содержащую генетический материал SB615, и пересадили ее суррогатной матери — кобыле домашней лошади. Беременность прошла без осложнений и шестого августа 2020 года на свет появился здоровый жеребенок. Клон SB615 получил имя Курт — в честь генетика Курта Бениршке (Kurt Benirschke), который основал криобанк при зоопарке Сан-Диего. Это первый в истории случай клонирования лошади Пржевальского.

Сейчас Курт вместе с суррогатной матерью живет при ветеринарной клинике в Техасе, где он и появился на свет. Когда жеребец подрастет, его перевезут в зоопарк Сан-Диего и введут в племенное стадо сородичей. Исследователи надеются, что у Курта будет много собственных детей, которые будут нести генетические варианты, утерянные со смертью SB615. Это позволит оздоровить популяцию лошадей Пржевальского и повысит их шансы на выживание.