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Ученые рассказали, что защитит мужчин от преждевременной смерти

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии установили связь между продолжительностью жизни мужчин и уровнем витамина D в их организме.

Как сообщает EurekAlert, в исследовании приняли участие 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет с разным состоянием здоровья, массой тела и вредными привычками.

Эксперты пришли к выводу, что причиной многих тяжелых заболеваний является именно низкий уровень метаболитов витамина D, а именно свободных 25-гидроксивитаминов.

Вместе с тем, высокий уровень этого метаболита, с большой долей вероятности, снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических и других смертельных болезней.
8 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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