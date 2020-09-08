Ученые рассказали, что защитит мужчин от преждевременной смерти

Ученые из Левенского католического университета в Бельгии установили связь между продолжительностью жизни мужчин и уровнем витамина D в их организме.

Как сообщает EurekAlert, в исследовании приняли участие 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет с разным состоянием здоровья, массой тела и вредными привычками.

Эксперты пришли к выводу, что причиной многих тяжелых заболеваний является именно низкий уровень метаболитов витамина D, а именно свободных 25-гидроксивитаминов.