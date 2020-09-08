У Мэрайи Кэри самоизоляция со вкусом

В период карантина Мэрайя Кери покинула свой роскошный пентхаус размером с особняк в Нижнем Манхэттене и на время уехала в арендованное загородное поместье в тихом отдаленном уголке округа Уэстчестер.

Певица переехала туда с детьми — восьмилетними близнецами Морроканом и Монро, и, будучи высокооплачиваемой звездной дивой, захватила с собой еще и несколько преданных сотрудников.

Неизвестно, за какую именно сумму Кэри сняла свое временное жилище, но выглядит оно крайне роскошно. В нем шесть спален, семь ванных комнат, пять гостевых комнат, огромная библиотека, кухня и столовая с мраморными столами, камин, украшенный львиными статуями, а главной достопримечательностью особняка является большой бассейн в форме скрипки. На территории дома установлены 20 камер наблюдения, а доступ на территорию осуществляется по биометрическим данным. Поместье занимает 975 квадратных километров в престижном районе, закрытом окружающим лесом.

Последний раз эта недвижимость была продана в 2012 году за 4,8 миллиона долларов бывшему руководителю Уолл-Стрит Джею Двеку, который потратил целое состояние, чтобы превратить поместье в высокотехнологичный жилой рай для ультра-богатых.