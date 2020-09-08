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Том Круз выполнил опаснейший трюк во время съемок

Знаменитый актер — один из немногих голливудских звезд, кто до сих пор выполняет многие опасные трюки самостоятельно. На этот раз Круз впечатлил фанатов прыжком на мотоцикле с высокой горы.

Американский актер Том Круз приступил к съемках седьмой части франшизы Миссия невыполнима. Во время съемочного процесса знаменитость сам выполнил очень опасный трюк, пишет The Sun.

58-летний Круз прыгнул с горы на мотоцикле. Все это происходило в Норвегии на гигантском горном трамплине. Подходящей погоды для съемок ждали несколько дней.

По словам очевидцев, Круз выполнил трюк несколько раз. За этим наблюдали его поклонники, с которыми позже звезда Голливуда пообщался, соблюдая социальную дистанцию.

Подготовка к трюку заняла немало времени. Трамплин воздвигали в течение трех недель.

Как сообщалось ранее, Том Круз попал в аварию, пытаясь выполнить трюк на съемках.

8 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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