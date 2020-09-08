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«Тенет» возродил мировой кинопрокат

"Тенет" возродил мировой кинопрокат

26 августа новый фильм Кристофера Нолана стартовал в европейских кинотеатрах, а 3 сентября к прокату подключились самые большие кинорынки: Китай, Россия и США.

В Америке большая часть кинотеатров, в частности в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, все еще остается закрытой из-за пандемии. Зато в Китае уже пооткрывались все заведения. Так что на китайской территории «Тенет«, стартовавший несколько дней назад, уже успел собрать 30 миллионов долларов.

Всего мировые сборы картины в настоящее время достигли 146 миллионов долларов. В условиях карантина это неплохо. Но чтобы окупиться, фильму с бюджетом в 200 миллионов долларов (плюс затраты на маркетинг) нужно заработать около полумиллиарда, а это пока что кажется не очень реальным.

8 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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