Страны НАТО объявили о проведении морской операции на Крайнем Севере

ВМС стран НАТО запланировали проведение на Крайнем Севере операции, которая должна продемонстрировать «приверженность свободе навигации в регионе», сообщает пресс-служба военно-морского флота Великобритании.

В заявлении говорится, что операция пройдет в сотрудничестве с США, Данией и Норвегией и будет иметь своей целью повышение готовности к действиям в регионе. В ней будут участвовать британские фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн», а также эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат «Тур Хейердал» при поддержке датского патрульного самолета.

Операция названа продолжением майских британско-американских учений, во время которых в акваторию Баренцева моря вошла эскадра НАТО. В этих учениях принимали участие 1,2 тыс. моряков США и Великобритании.