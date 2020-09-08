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Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась фото в бикини с отдыха на яхте

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни поделилась фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини оранжевого цвета на борту яхты. Она также надела солнцезащитные очки и ярко-синюю шляпу. В руках звезда держит своего щенка по кличке Руби. «Поздоровайтесь с Руби», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под публикацией. «Королева!», «Ты просто сногсшибательна», «Ты буквально мой идол», «Выглядишь потрясно, как всегда!», «У тебя такой элегантный стиль», «Хотел бы я быть Руби!», — писали они.

8 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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