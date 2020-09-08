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США собрались нанести Китаю новый удар

Власти США готовы пойти на шаг, который нанесет Китаю очередной удар в торговой войне. Как сообщает The New York Times, администрация американского президента Дональда Трампа сейчас думает над запретом на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Причина — предполагаемое нарушение прав человека.

Источники издания говорят о том, что под запрет подпадут изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района или из Китая в целом. По другой информации, ограничения могут также затронуть зарубежных производителей одежды, которые используют продукцию из Китая. Синьцзян является основным источником хлопка, текстиля, нефтехимии и других товаров, которые используются на китайских фабриках. Произведенный там хлопок используют многие крупнейшие производители одежды.

8 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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