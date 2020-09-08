Шакира поделилась снимком в бикини собственного дизайна

43-летняя Шакира определенно знает, как привлечь наше внимание. Певица, которая сейчас вместе с возлюбленным Жераром Пике отдыхает на Мальдивах, поделилась с поклонниками отпускным фото. На нем звезда позирует в розово-сиреневом бикини необычного дизайна.

Эту модель разработала я сама, а моя подруга сшила ее специально для меня. Собственно говоря, я так поступаю каждое лето,



— подписала пост исполнительница хита Hips Don’t Lie.

Судя по всему, фотографировал знаменитость ее любимый мужчина, с которым они вместе с 2011 года. Пара воспитывает двух сыновей: пятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Звезда решила сделать перерыв в карьере — последний раз на сцене ее видели в феврале этого года. Тогда она присоединилась к Дженнифер Лопес, чтобы выступить на Суперкубке-2020 на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс.

Шакира с мужем

Несмотря на редкие концерты, Шакира не бросает тренировки и практически каждый день занимается танцами со своим тренером Анной Кайзер. Она придумала собственную фитнес-методику, сочетающую кардиоупражнения и силовые тренировки.

Шакира сосредоточена на регулярных тренировках, развивающих силу, выносливость, мощность и гибкость,

— объяснил тренер.