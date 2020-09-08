«Северный поток-2» назвали ненужным Германии

Экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг в интервью Reuters назвал российский экспортный газопровод «Северный поток-2» ненужным Германии.

«Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от строительства «Северного потока-2»]», — отметил Шмидинг. По его словам, влияние такого шага на национальную экономику будет незначительным.

За последнее время сразу несколько высокопоставленных немецких политиков и чиновников высказались о возможной приостановке строительства «Северного потока-2» из-за обвинений в причастности России к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального. Кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал бойкотировать проект в ближайшие два года.

Министр иностранных дел Хайко Маас выразил надежду на то, что «россияне не заставят нас изменить свою позицию относительно «Северного потока-2″». Федеральный канцлер Ангела Меркель согласилась с Маасом, добавив, что допускает введение новых санкций в отношении газопровода.