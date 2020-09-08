Российская вакцина от коронавируса может вызвать ВИЧ — ученые

Вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной на РФ путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).

Результат их ошеломил: Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу (ВИЧ), что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку СПИДа, сообщают немецкие СМИ.

В ходе исследования вакцины против ВИЧ на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были более, а не менее подвержены заражению ВИЧ. Правда, риск ослабления иммунитета при получении других вакцин на основе Ad5 еще недостаточно изучен.