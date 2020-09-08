Российская вакцина от коронавируса может вызвать ВИЧ — ученые

Вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной на РФ путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат их ошеломил: Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу (ВИЧ), что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку СПИДа, сообщают немецкие СМИ.
В ходе исследования вакцины против ВИЧ на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были более, а не менее подвержены заражению ВИЧ. Правда, риск ослабления иммунитета при получении других вакцин на основе Ad5 еще недостаточно изучен.
Но это еще не все. Поскольку во всем мире разрабатывается целый ряд вакцин, иммунитет к Ad5 растет. На России это около 40%, в Африке — до 80%. Это означает, что на половину населения эта вакцина, которую дочь Путина якобы «уже протестировала на себе», вообще никак не подействует.
Исследователь вакцин из Университета Джонса Хопкинса Анна Дёрбин (Anna Durbin) говорит: «Я не уверена насчет стратегии. Вероятно, у вакцины нет 70-процентной эффективности. Может быть, ее эффективность составляет 40%», отмечает исследователь.
Тем не менее существуют и другие сложности с вакцинами от коронавируса на основе Ad5, как уже продемонстрировали китайские исследования. Так, относительно большие дозы новой вакцины могут свести на нет уже имеющийся иммунитет.
Это проблема. У испытуемых при таких дозах уже в мае наблюдались существенные и отчасти опасные для жизни побочные действия.
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
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