Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл вернул англичанам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт коттеджа Фрогмор, являющийся британской резиденцией пары. Об этом сообщает Daily Mail.

Пресс-секретарь герцога Сассекского подтвердил, что тот полностью погасил сумму, выплаты по которой начались еще в апреле 2020 года. Деньги начали возвращать под давлением английских налогоплательщиков, которые назвали произошедшее «тяжелой победой». По мнению активистов, Гарри и Меган должны были компенсировать все свои траты за счет государства сразу же после выхода из королевской семьи, а не спустя время.

Погасить долг удалось за счет сделки в 150 миллионов долларов с компанией Netflix. Контракт позволит паре снимать различные фильмы и программы, в том числе, как предполагают, и о принцессе Диане. Для этого супруги собираются открыть продюсерскую компанию.

В 2018 году принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы отремонтировали коттедж Фрогмор в Виндзоре, намереваясь остаться там вместе с сыном Арчи. Сам дом был построен в 1680 году Карлом II и с 1792 года является королевской резиденцией. В тот момент, когда семья заехала туда, коттедж находился в плачевном состоянии, из-за чего там пришлось провести масштабную реконструкцию. Несмотря на то, что Гарри с Меган потом переехали в Калифорнию, Фрогмор остался их резиденцией в