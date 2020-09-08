Попугай сдал известного израильского бизнесмена, назвав жене имя любовницы



Слишком разговорчивый и сметливый попугай стал причиной иска в размере двух миллионов шекелей: именно такую сумму требует жительница юга Израиля от мужа, обвинив его в романе с секретаршей.

Попугай живет в семье 50-летнего бизнесмена пятнадцать лет. Птица быстро усваивает часто повторяемые слова, называя по именам членов семьи, родственников и соседей.

Хорошая память птицы сыграла злую шутку с хозяином. Когда у него начался роман с секретаршей, пара стала встречаться в его доме. Разумеется, в тот момент, когда дома никого больше не было.

Кроме попугая.