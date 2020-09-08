Названо количество пользователей устаревшей Windows XP

Более 25 миллионов компьютеров по всему миру работают на устаревшей ОС Windows XP. Количество пользователей назвало издание TechRadar со ссылкой на исследование агентства NetMarketShare.

Согласно отчету, представленная почти 20 лет назад система установлена на 1,26 процента компьютеров по всему миру. По подсчетам журналистов, если в мире существуют более чем двух миллиардов компьютеров, то Windows XP установлена на 25,2 миллиона устройств. Это меньше доли ОС, выпущенных позже XP — например, Windows 8 и Vista, доля которых составила 0,57 и 0,12 процента соответственно.

По оценке экспертов, лидером на рынке ОС от Microsoft является актуальная операционная система Windows 10, на которую приходится доля в 56,42 процента. На втором месте расположена популярная Windows 7, ее доля составила 26,03 процента. В топ-3 самых востребованных операционных систем также попала macOS 10.15 — 3,49 процента компьютеров в мире работают под управлением данной ОС от Apple.

Журналисты издания отметили, что поддержка представленной в 2001 году Windows XP была прекращена 14 апреля 2014 года. Таким образом, культовая в кругах Windows-пользователей ОС не получала технических обновлений и апдейтов безопасности более шести лет. Специалисты пришли к выводу, что использование XP может быть опасно для потребителей.