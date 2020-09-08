Меркель отказалась защищать «Северный поток-2»

Отравление Алексея Навального, для которого, по немецким данным, был использован яд из группы «Новичок», похоже, поставит точку в многострадальном проекте «Северный поток-2», который стоил 10 млрд евро и был остановлен санкциями США.Канцлер Германии Ангела Меркель, годами защищавшая трубопровод от нападок США и стран Восточной Европы, отказалась от своей однозначной позиции.

Берлин не будет в одиночку решать дальнейшую судьбу проекта, который наполовину оплатили европейские инвесторы. Решение по Nord Stream 2 должно быть «общеевропейским, а не германским». Как сообщает Bloomberg, об этом Меркель заявила членам своей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт пояснил, что у Меркель в настоящий момент нет позиции по Nord Stream 2.

При этом всего две недели назад такая позиция была и высказалась открыто. 28 августа канцлер на пресс-конференции заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, это «экономический проект», а «увязывать его с делом Навального нецелесообразно».

Первым членом кабинета Меркель, давшим «сигнал» Кремлю, стал министр иностранных дел Хайко Массю Если Россия «в ближайшие несколько дней» не начнет помогать разобраться в том, что произошло с Навальным, Германии «придется проконсультироваться с нашими партнерами по поводу ответных мер», заявил он в интервью Bild am Sonntag.

По словам Меркель, Реакция ЕС на ситуацию вокруг Навального последует после получения объяснений от России. Берлин продолжает ждать ответа из Москвы, в то время как высшее руководство страны уже готовится обвинить Германию.

Происходящее вокруг Навального все больше доказывает, что это спланированная акция, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие России, заявил на прошлой неделе спикер ГосДумы Вячеслав Володин.

«Евросоюзу, государствам НАТО, очевидно, не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы», — пояснил он.

Германия передает решение по Nord Stream 2 на европейский уровень, где сторонников у проекта практически нет. Именно Еврокоммиссия продавила принятие весной прошлого года поправок в газовую директиву, требующих, чтобы проект подчинялся нормам конкуренции: «Газпром» не может быть одновременно и продавцом газа, и владельцем трубы и должен допустить к ней других поставщиков, оставив пустыми 50% мощностей.

«Даже если проект Nord Stream 2 будет свернут, это вряд ли повлияет на газовые рынки Европы», — говорит Кристоф Меркель, управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy: ЕС наводнен дешевым газом, а признаков резкого роста спрос на наблюдается.

С 2015 года, когда было принято решение о строительстве Nord Stream 2, стоимость производства возобновляемой энергии снизилась, и аргументов в пользу ископаемых видов топлива в принципе стало меньше. Спрос на природный газ не изменится как минимум в ближайшие пять лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Усиливается и экологическое сопротивление строительству новой газовой инфраструктуры после того, как Еврокомиссия анонсировала планы полного отказа от ископаемого топлива к 2050 году.

Дополнительные поставки газа потребуются Европе, но не сейчас, считает Жульен Оаро, аналитик Engie EnergyScan по газовому рынку.

«Нехватка предложения возникнет к 2030 году, поскольку внутреннее производство продолжит снижаться», — отмечает он. Вопрос в том, кто будет удовлетворять этот спрос — Россия, или поставщики СПГ, добавляет Оаро.