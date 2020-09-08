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Лесные пожары в Калифорнии превзошли «рекорд» 2018 года

В Калифорнии площадь лесных пожаров достигла 2 млн акров (809 тыс. га) и побила рекорд 2018 года, когда огнем было охвачено 1,96 млн акров (793,1 тыс. га) леса,.

Как передает AP, департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата выразил тревогу по поводу того, что рекорд был установлен в первой декаде сентября, хотя исторически самыми пожароопасными месяцами в регионе являются сентябрь и октябрь.

К настоящему моменту пожары уже повредили жилые дома и вызвали массовые отключения электричества. Лесная служба США объявила о закрытии для посещения восьми национальных лесных массивов в Калифорнии. Начиная с 15 августа в штате произошло 900 лесных пожаров, погибли 8 человек, уничтожено более 3,3 тыс. построек.

8 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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