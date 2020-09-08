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Кэмерон Диаз запустила «винный» флешмоб

Кэмерон Диаз запустила новый флешмоб

Знаменитая американская актриса и модель Кэмерон Диаз зарегистрировалась в TikTok с первым видео, записав «винный» челлендж, который теперь повторяют другие пользователи и звезды Голливуда.

Известно, что для испытания #WineChallenge необходимо два человека: тот, кто сидит спереди, держит во рту ножку бокала с налитым туда вином и аккуратно закидывает голову, а второй участник должен выпить напиток, не пролив ни капли.

Сообщается, что 48-летняя Диаз для своего веселого алкогольного ролика в напарницы пригласила коллегу и подругу Кэтрин Пауэр.

Звезды создали линейку собственных вин под названием Avaline без добавления сахара, красителей и прочих вредных веществ. И с помощью #WineChallenge прорекламировали свой продукт.

Ролик Кэмерон получил более 10 миллионов лайков и свыше 10 тысяч комментариев.

Теперь на челлендже пом

8 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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