Как выбрать квартиру в Испании, для получения стабильного дохода

Какие изменения произойдут с нами после завершения карантина?

Мы с мужем уверены, что страну ожидает финансовый кризис, гиперинфляция, падение курса рубля и обнищание населения! Все антикризисные меры российского правительства свелись только к очередному запуску печатного станка. Как следствие, грядет неминуемый рост цен. Чудом спасенные сбережения попадают под новую угрозу. Что же делать?

Для сохранения существуют два варианта: Москва или Испания. С Москвой всё предельно ясно: близкий мне город, понятный и знакомый жизненный уклад. Испания славится теплым морем, ярким солнцем и приветливыми людьми. Сдавать недвижимость в аренду мы планируем и там, и там. Потраченные суммы примерно сопоставимы. Самое сложное — правильно и беспристрастно провести оценку потенциального объекта инвестиций в недвижимость.

Приобретение нами иностранной недвижимости гарантия получения стабильного дохода и поддержания других семейных бизнес-проектов. К тому же, инвестиции в Испанию могут стать основой для получения европейского граждангства. Подрорбнее об этом вы можете почитать на сайте компании Trust Group https://trust-group.pro/ или в отзывах эмигрировааших людей.

Полученный опыт мне удалось конвертировать в пять полезных лайфхаков. Изучите их максимально внимательно.

На что обращать внимание при выборе квартиры

1. Главное — выбор правильной локации! Потратьте время для изучения специфики каждой локации, где находится интересующий вас объект недвижимости. Если вам предлагают выгодный вариант покупки апартаментов в районе Коста Бланка, то большим спросом пользуются у соотечественников варианты аренды на побережье. Откровенно провальная идея вкладывать деньги в апартаменты, удаленные более чем на один километр от пляжа. Отдыхающие не желают тратить время на дорогу до моря.

2. Девяносто процентов потенциальных клиентов приезжают в Испанию с детьми. Пристально изучите инфраструктуру района на наличие детских садов, образовательных школ, магазинов, секций для детей, больниц. Необходимо предоставить дополнительные аргументы для мам в пользу вашей квартиры.

3. Узнайте динамику цен на недвижимость в этом районе. Обращайте внимание на подозрительное снижение стоимости объектов недвижимости. Выставленные на продажу многочисленные апартаменты из одного жилищного комплекса должны сразу внушать подозрения. Вероятно, есть скрытые от посторонних глаз проблемы. Динамику цен на квадратный метр каждого объекта можно проследить по истории на специальном интернет-портале.

4. Каждый подходящий вариант для покупки недвижимости требует тщательной проверки на нотариальную чистоту объекта. Законность права собственности и возможные обременения так же следует уточнить.

5. По объявлениям о сдаче в аренду сходных по параметрам объектов недвижимости можно примерно прикинуть цену. Изучите сайты о сдаче квартир в аренду и просчитайте будущий доход.

У меня остался список интернет-платформ, которыми я пользовалась при поиске недвижимости. В них находятся все необходимые сведения о недвижимости, отфильтрованные по провинциям, районам и городам. Есть ссылка для расчета испанских условий ипотеки и все расходы на приобретение недвижимости в Испании.