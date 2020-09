Джим Керри выступил против Дональда Трампа

Американский актер Джим Керри уже не впервые выступает против президентства Дональда Трампа. Как выразился комик против американского президента на этот раз, читайте в нашем материале.

Как известно, американцы готовятся к очередным выборам президента США, которые должны состояться в ноябре этого года. Представители шоу-бизнеса Америки небезразлично относятся к политической ситуации в стране, поэтому выражают свою точку зрения относительно кандидатов.

Сначала актер, комик и продюсер Джим Керри раскритиковал политическую деятельность Дональда Трампа с помощью своих авторских карикатур. Он остро высмеял Трампа за связи с Владимиром Путиным.

А несколько дней назад, 3 сентября, Керри опубликовал статью на сайте издания The Atlantic. Свой материал он назвал «Правда, справедливость и мир без Трампа» (Truth, Justice, and a World Without Trump).

Соединенные Штаты встретились с катастрофой. Бесчисленное количество американских жизней разрушены из-за президентства Дональда Трампа. Верховенство закона под угрозой, уничтожено наше единство, сфера услуг, крупные города страдают, — написал Джим Керри в статье.

Актер отметил, что американцам следует одуматься, ведь слишком большое количество людей поддерживает Трампа.

Если вы видите себя патриотом, то следует понимать, что направление, которое избрала Республиканская партия, может полностью разрушить право американцев на свободу, — заявил актер.

Напоследок Керри добавил:

Мы должны проголосовать за порядочность, человечность и образ жизни, который снова захватит воображение детей всего мира — таких, как я.