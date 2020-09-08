Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности

Сестра ранее признанной самой красивой женщиной в мире Беллы Хадид, супермодель Джиджи Хадид, поделилась с подписчиками информацией о необычных пристрастиях в еде во время беременности. Информация появилась на сайте Mirror.

По словам 25-летней знаменитости, за две недели до предполагаемой даты родов ей безумно захотелось сахарную глазурь, которой покрывают торты. Манекенщица заказала ее с другого конца страны у марки Sprinkles Bakery.

Помимо этого, она написала пост на своей странице в Twitter, в котором поинтересовалась у представителей компании, обязательно ли ей размораживать всю коробку сахарной глазури, как только она получит ее. «Могу ли я размораживать по одной пачке каждый раз, чтобы их хватило на более долгий срок?» — написала Хадид.