Диетолог объяснила, чем опасен отказ от ужина

Трехразовое питание — не выдуманная рекомендация, а реально действующая система, позволяющая поддерживать здоровье и не набирать лишний вес. О том, почему даже от позднего ужина отказываться не стоит, в разговоре с корреспондентом «Росбалта» объяснила эндокринолог-диетолог Эльвира Рагибовна Федорова.

По словам эксперта, многие ее пациенты работают, приезжают домой после девяти вечера и в итоге испытывают большое чувство вины из-за приема пищи в такое время.

«На самом деле, плохо, когда ужин — единственный или основной прием пищи. Тогда накопленная усталость и голод подталкивают к перееданию», — отметила Федорова.

По ее словам, в питании также важно планирование, как и при других серьезных делах, поэтому стоит заранее озаботиться вопросом обеда и перекусов на работе.

«Однажды я прочитала, как готовят борцов сумо, как они питаются. Да, калорийно, но калории не в огромном количестве. Все дело в том, что они едят всего один раз в день. Так я поняла, что принцип трехразового питания — не просто сухие рекомендации. Фигура борца сумо всегда встает перед глазами», — рассказала диетолог.

Таким образом, неважно, в какое время есть, «вечерние» калории ничем не отличаются от «утренних». Главное — не превращать ужин в основной и единственный прием пищи, а распределить питание в течение дня.

«При этом я все же не рекомендую на ночь есть тяжелую пищу, чтобы не напрягать поджелудочную железу и желчный пузырь. А вот легкий ужин с овощами, сыром или рыбой приветствуется», — добавила Федорова.