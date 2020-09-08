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Даша Астафьева снялась в нежной фотосессии

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева снялась в новой фотосессии для одного из косметических брендов. Нежные снимки Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Даша демонстрирует свою фигуру в необычном наряде: мини-шортах и майке с причудливыми гофрированными элементами нежно-розового оттенка. В руках красавица держит пионы. Образ для фотосессии Даша дополнила золотистыми босоножками на каблуке и крупными серьгами.

В комментариях Астафьевой сделали сотни комплиментов. Артистке написали ее коллеги и поклонники: «Нет сил от этой красоты», «Красотка наша любимая», «Очень красиво», «Классно», «Красотка», «Богиня», «Ну очень красивая», «Неземная», «Красивая прическа».

 

8 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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