Cаудиты повторно ударили по нефти: Снижают цены для клиентов во всем мире



Как сообщает Platts со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramcо, саудовские партии с поставкой в октябре подешевеют на всех рынках.

Самые значительные скидки заготовлены клиентам в Азии, для которых станет дешевле вся линейка саудовских сортов.

Отпускные цены на легкие марки Arab Super Light и Arab Extra Light уменьшатся на 1,5 доллара за баррель после снижения на 50 и 60 центов месяцем ранее, передает Финанс.ру.



Марка Arab Light, цены на которую снижались на 30 центов в прошлом месяце, подешевеет еще на 1,4 доллара и будет продаваться со скидкой 50 центов к Oman/Duabi.

Стоимость тяжелых марок — Arab Medium и Arab Heavy — опустится на 1,2 доллара и 90 центов соответственно.

Впервые с апреля заметные скидки Saudi Aramco предлагает покупателям в США. Arab Extra Light подешевеет на 70 центов, Arab Light — на 60 центов, а Arab Medium и Arab Heavy — на 50 центов.

На рынке Европы, где саудиты конкурируют с поставщиками с РФ, заготовлены скидки по сортам, близким по характеристикам к российской Urals.

Arab Extra Light подешевеет на 60 центов для клиентов во всех регионах ЕС. Arab Light станет дешевле на 20 центов для покупателей в Северо-Западной Европе и на 40 центов — в Средиземноморье.

Arab Medium будет продаваться со скидкой в 20 центов на юге Европы.

Снижение цен саудитами — это ожидаемый, но все же «медвежий сигнал, показывающий, что крупнейший экспортер нефти в мире признает сжатие спроса», отмечает стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Хотя в Европе и США восстанавливается экономическая активность, крупнейший покупатель черного золота в мире — Китай — сокращает импорт. По данным таможни КНР, в августе закупки упали на 7,2% относительно июля и составили 11,2 млн баррелей в день.

Китай наполнил резервы, скупая нефть за бесценок весной, и доступные мощности госхранилищ практически исчерпаны, отмечает стратег ING по сырьевым рынкам Уоррен Паттерсон.

Независимые НПЗ, известные как «самовары», тем временем ограничены квотами, выше которых импортировать нефть не могут. «В результате китайский спрос сокращается как раз в тот момент, когда ОПЕК+ начинает смягчать ограничения на добычу и увеличивает поставки», — констатирует Паттерсон.