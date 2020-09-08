Бри Ларсон трижды отказывалась от роли Капитана Марвел

В новом выпуске своего YouTube-шоу актриса Бри Ларсон рассказала, что несколько раз отказывалась от главной роли в супергеройском экшене, но в итоге поддалась на уговоры продюсеров.

«Помню, как мне позвонили и сказали: Marvel заинтересован в том, чтобы ты сыграла Капитана Марвел. И я такая: о нет, я слишком пугливая, это слишком для меня, скажу им нет… Они снова позвонили. Это было выше моего понимания. И в третий раз позвонили. Моя команда просто соглашалась с ними и говорила: «Мы тоже думаем, что она отлично будет смотреться в этой роли».

Напомним, что продолжение запланировано к выходу в 2022 году.