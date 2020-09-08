Андрей Пионтковский: арест русского триллиона на Западе – обрушит всю систему путинизма

Зачем Кремлю понадобилось расправляться с Навальным, к чему приведет попытка Путина совершить аншлюс Беларуси, а также, о том, какая тактика может быть наиболее успешна в борьбе с путинским режимом – эти и другие вопросы корреспондент Русского Монитора задал известному политическому аналитику Андрею Пионтковскому.

– Зачем Кремлю потребовалось убивать Навального?

Путин прекрасно видит, как развиваются события. Вы же помните, как он реагировал на подобные сюжеты где-то там, за морями, за тысячи километров – в Африке, на Ближнем Востоке. Пленку с последними минутами жизни Каддафи он просматривал неоднократно, и, как говорят инсайдеры, она произвела на него неизгладимое впечатление. Он в ту же Сирию бросился не для каких-то геополитических успехов, закрепления военно-морской базы и аэродрома. Кому они сейчас нужны в 21 веке. Он ринулся, чтобы защитить от надругательства ставшую сакральной для «Русского мира» задницу Асада, чтобы с ним, с Путиным, не произошло того же самого, что и с Каддафи. В его больном сознании очень четко вырисовывалась последовательность сакральных жертв сил тьмы – Каддафи, Асад, а следующий он сам. Ради спасения Асада Путин совершил массу военных преступлений, уничтожил с воздуха Алеппо, центр суннитского сопротивления режиму Асада. А теперь представьте себе, что многотысячные акции протеста с требованием свержения диктатора он видит не где-то в Ливии или Сирии, а у себя, как он считает, на заднем дворе – в столице Беларуси Минске. Конечно, он думает прежде всего о себе и о своей заднице.

“Режим Путина боится организованной силы и будет отступать под напором людей”

Тем более, что массовые выступления идут уже и в самой России. Он прекрасно понимает, что произойдет, если хабаровские протесты с их лозунгами «банду Путина под суд» перекинутся на ряд российских городов. Напуганный Путин решил профилактически устранить потенциальных лидеров будущих протестов.

Единственным человеком в России, который обладает политическим ресурсом, достаточным для того, чтобы вывести десятки тысяч человек по всей стран был (и остается) Навальный. В путинской логике такого человека необходимо было устранить.

Стало ли покушение на Навального в глазах цивилизованного мира своего рода переходом рубикона, за которым Путин, однозначно встает в один ряд с Каддафи, Саддамом, Милошевичем?

Подобных рубиконов было уже сколько угодно. Это и убийство Политковской и убийство Немцова и война в Грузии, аннексия Крыма, нападение на Украину на Донбассе, сбитый Боинг, военные преступления в Сирии, отравление Скрипалей. Самой характерной для меня реакцией Запада по поводу событий в Беларуси стала фраза «нам не нужна вторая Украина», произнесенная господином Жозепом Боррелем, который отвечает за внешнюю политику Евросоюза, сказанная незадолго до покушения на Навального. Получается, что Европе на пост-советском пространстве не нужны люди, которые борются за свободу, им нужны стабильные деловые отношения с Путиным. Я не знаю, что Путин должен сделать, чтобы, как вы говорите, перейти Рубикон в своих отношениях с западом.

“Единственным человеком в России, который обладает политическим ресурсом, достаточным для того, чтобы вывести десятки тысяч человек по всей стран был (и остается) Навальный.”

Хотя на словах, по крайней мере, реакция действительно ужаснувшегося Запада, той же Меркель была непривычно резкой. Но и Меркель начинает уже бубнить, что, мол, надо разделять вопрос с отравлением Навального и строительство «Северного потока-2». На ваш вопрос можно будет ответить определенно в течение ближайшей недели, когда Запад сформулирует свою реакцию на использования Путиным запрещенного международными конвенциями химического оружия против политического противника. «Северный поток-2» это символ сотрудничества Кремля и Европы. Если отказ от него не войдет в набор санкций, то это станет четким сигналом Путину о том, что он может творить все что угодно.

Есть ли в российской элите круги, которые могут быть недовольны решением Путина – ликвидировать Навального.

Есть люди, которые отравление Навального с энтузиазмом приветствовали, а есть те, которые сочли его тактически неверным. Но нет там никого, кто осудил бы это преступление исходя из моральных соображений. Да, многие взволнованы судьбой своих финансовых активов на западе. Но это не значит, что эти люди завтра выступят против Путина.

Значит рассчитывать на внутриэлитную оппозицию Путину мы не можем?

По крайней мере до тех пор, пока не последует единственно возможная и единственно эффективная реакция запада — конфискация активов российской верхушки на Западе. Их суммарные активы – и «голубей», и «ястребов»- в США составляют по оценкам Института экономического развития США, около триллиона долларов. Активы российских коррупционеров в Великобритании по оценкам британских экспертов – также соответствуют примерно триллиону долларов. Недавно последовала оценка, поступившая уже из российских «бункерных» кругов, что суммарное количество российских активов на западе приближается к 2,5 триллиона долларов. То есть триллион в США, триллион в Великобритании, и 500 миллиардов где-то на Кипре и других офшорных гаванях. Вот когда эти средства будут арестованы, тогда консолидация элит вокруг Путина рухнет. Я бы даже сказал, что подобный шаг обрушит всю систему путинизма. Во-первых, он подорвет лояльность элит, и каждый начнет спасать сам себя, а во-вторых, вы можете себе представить с каким энтузиазмом эта мера будет воспринята всем населением России.

Строго говоря, для этого не надо вводить никаких новых санкций, западным странам достаточно соблюдать положения своего собственного законодательства о противодействии отмыванию средств, добытых преступным путем.

Насколько реальны такие жесткие санкции Запада против коллективного Путина?

В Соединенных Штатах, существует закон специально предписывающий конфискацию средств олигархов и чиновников близких к Путину (CAATSA Act). Он был принят в августе 2017 года. За него почти единогласно проголосовали обе палаты конгрессы несмотря на все межпартийные противоречия и противодействие Трампа. Согласно этому закону Минфин США должен был раскрыть информацию об этих активах и их владельцах в течение 120 дней. И вся Россия ждала дня 30 января 2018 года, однако администрации Трампа удалось этот процесс замотать и в результате был опубликован какой-то невнятный документ, который в прессе окрестили «телефонной книгой». В апреле того же года активы 18 человек были, все-таки, арестованы. Среди них был и Олег Дерипаска. И все помнят, какую волну одобрения это известие вызвало в России. Власть и пропаганда попыталась обличить США за «незаконные акции в отношении капитанов нашего бизнеса», то подавляющее большинство российских граждан откровенно радовалось происшедшему. Фактически в апреле 2018 года американцы имели все шансы выиграть информационную гибридную войну, которую навязал им Путин, так как почти все население России перешло на их сторону. Но дальше последовал позорный откат. Средства Дерипаски были разморожены. Оказалось, что он достиг высшей степени в искусстве отмывания капиталов. Его деньги были вовлечены в американские финансовые потоки, они создавали рабочие места на заводах в ключевых штатах, влиятельные политики владели пакетами акций En+ Group. В итоге кампания борьбы с отмыванием российских преступных капиталов была позорно слита. Путин понял, что он может и дальше делать все, что угодно.

Atlantic council, один из самых авторитетных think tank в Америке, вскоре после принятия CAATSA Act представил в Конгресc доклад на тему, как имплементировать это законодательство. Авторами доклада были четыре человека: Дэн Фрид (бывший зам госсекретаря США, один из самых авторитетных экспертов по вопросам санкций), Андерс Аслунд и двое российских граждан – Андрей Илларионов, и ваш покойный слуга. Горжусь тем, что моей рукой в нем было вписано положение о том, что assets of corrupt individuals (активы коррумпированных лиц. -Ред.) должны быть арестованы, заморожены, и в определенном законом порядке, возвращены законному владельцу – первому посткриминальному правительству России. И, хотя, к большому сожалению, до сих пор эта рекомендация не выполнена, я не теряю надежды, что на волне новых преступлений Путина и небывалой двухпартийной консолидации всего политического истеблишмента США в отношении к путинскому режиму именно сейчас будет реально добиться выполнения нашей рекомендации.

Чтобы закончить вопрос о санкциях замечу, что действенными будут только три меры, две из них со стороны США: арест «русского триллиона» с декларацией о том, что он будет возвращен законному владельцу – российскому народу в лице первого поскриминального правительства России; объявление путинской России государством- спонсором терроризма. А страны Европы (причем это даже не столь важно экономически, но очень значимо политически и символически), должны отказаться от «Северного потока-2». Только эти три вещи произведут серьезное впечатление на Путина и на его окружение.

Сможет ли оправиться российская оппозиция от удара, нанесенного ей с отравлением Навального – ведь очевидно, что даже если он, как мы все надеемся, выживет и сможет вернуться к активной политической деятельности, из игры он будет выведен еще достаточно долго?

То, что произошло с Навальным – это, конечно, серьезный удар. Навальный на сегодняшний день самый популярный в стране лидер, и как я уже подчеркнул, обладающий самым серьезным политическим ресурсом, способный выводить на улицы десятки тысяч человек. У Навального немало и критиков. Я и сам нередко полемизировал с ним по целому ряду вопросов. Но у него есть и громадные достоинства – о возможности мобилизовывать массы людей я уже говорил, а второе – Навальный вел, и я уверен, будет продолжать вести важнейшую просветительскую работу, разоблачая преступный характер путинского воровского режима. Хабаровск два месяца подряд выходит на улицы скандируя лозунг «Путин – Вор». Откуда жителям Хабаровска, Читы, Омска, Ярославля и других городов России стало доподлинно известно, что Путин – вор? Из расследования Алексея и разоблачений ФБК! Их ролики посмотрели десятки миллионов человек. И, кстати, эта просветительская деятельность очень важна и для нас здесь, в эмиграции на Западе, в наших попытках заставить лидеров западных стран исполнять их собственное законодательство, принять единственную действенную меру, которая освободит россиян и весь мир от путинского режима. Это – арест русского триллиона – зарубежных активов российских коррупционеров. И то, что эти огромные средства добыты преступным путем, наиболее убедительно доказывает именно Навальный в своих расследованиях. Сейчас, когда произошло варварское покушение на его жизнь, лучшим проявлением солидарности Запада с Навальным и с российским народом стало бы принятие политического решения об аресте русского триллиона в США и Великобритании.

Насколько вероятным вам видится принятие такого закона, что может повлиять на решение западных политиков, в пользу такого решения?

Я считаю такое развитие событий возможным. Повлиять на него может, прежде всего сам Путин, своими дальнейшими преступлениями. И, вполне вероятно, таким преступлением станет давно запланированная им попытка аншлюса Беларуси.

Вы в начале нашего разговора, подчеркнули, что решение ликвидировать Навального пришло к Путину на фоне краха режима Лукашенко в Беларуси, которого сегодня, наверное, ненавидят в его стране все, кроме пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, сына Коли и мордоворотов в омоновской форме, как Вы оцениваете его перспективы?

Лукашенко люди не только ненавидят, за те чудовищные преступления, которые он совершил и продолжает совершать после выборов, но они и смеются над ним. Диктатор, который ненавидим и смешон одновременно никогда не сможет удержать власть. Таракан уже раздавлен. Ухода Лукашенко — это лишь вопрос времени. Но появляется другая угроза, другой более опасный враг – ядовитая моль в лице «старшего брата» Путина, который не отказался и никогда не откажется от планов по поглощению Беларуси.

Я думаю, что Путин потирает сейчас руки. Ему нужен именно такой Лукашенко – презираемый своим народом, абсолютно изолированный от международного сообщества. Такой Лукашенко, которого он сейчас вызвал на 14 сентября в Орду, согласится подписать с ним любое соглашение об отказе от суверенитета Беларуси.

Хватит ли у Путина ресурсов на то, чтобы «переварить» аннексированную Беларусь. Ведь экономика трещит по швам и без этого?

Ресурсов не хватит, но хватит глупости потребовать от Лукашенко так называемой «глубинной интеграции», что означает превращение Беларуси в еще один российский регион. Он уверен, что его заветная цель, наконец, достигнута Лукашенко теперь не сможет вилять, и согласится на все путинские требования, включая аншлюс Беларуси. Но это вызовет взрыв возмущения в Беларуси, граждане которой сегодня довольно лояльно и дружелюбно настроены по отношению к России. Антилукашенковский протест мгновенно перерастет если не в антироссийский, то уж точно в резко антипутинский. Я просто не могу себе как эта рожденная на наших глазах новая белорусская нация согласится с потерей своей государственности и подчинится Путину. Последует яростное национальное сопротивление.

“Я думаю, что Путин потирает сейчас руки. Ему нужен именно такой Лукашенко – презираемый своим народом, абсолютно изолированный от международного сообщества.”

У Путина давно есть в колоде несколько человек, которые, как он рассчитывает, прекрасно сгодятся на роль кремлевской марионетки. После того, как Лукашенко все подпишет, Путин его просто выбросит как известный использованный резиновый предмет и попытается продать белорусскому народу «глубокую интеграцию» как избавление от кровавого режима Лукашенко.

Но ничего из этих имперских мечтаний Путина не будет реализовано. Если он решится на попытку аншлюса Беларуси, то потерпит грандиозное и внешнеполитическое и внутриполитическое фиаско. Уж это будет такой «рубикон», от реакции на который Западу уже не сможет уклониться.

Вы считаете, что историю с «Крымнашем» повторить уже не удастся?

Нет это исключено. Крымнашизма, при всей бешеной пропагандистской накачке, хватило всего-то на пару лет. А сегодня, когда люди уже досыта наелись «патриотизмом», на это уже никого не купишь. Бешенством державно патриотической матки (да и то по большей части небесплатно) у нас страдает только так называемая путинская «элита».

С попыткой убийства Навального стало окончательно ясно – Путин, который все больше опасается за свою власть, решил, как какой-нибудь африканский диктатор, физически избавляться от своих политических соперников. А это значит, что существует реальная угроза жизни других заметных фигур в оппозиции. В состоянии ли российское общество самоорганизовываться в отсутствии лидеров, как те же белорусы, которые демонстрируют потрясающую самоорганизацию в условиях, когда лидеры либо выдавлены в эмиграцию, либо арестованы, либо заняты прямым саботажем протеста?

Такая самоорганизация уже возникла в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Более того – протесты Хабаровске и Минске исключительно похожи по своей природе. И в этом я вижу еще один упрек Европе, которая очень много говорит о европейских ценностях. Но жители Хабаровска, которые десятками тысяч второй месяц подряд выходят на улицу с выглядят гораздо большими европейцами, чем Меркель, Макрон или тот же Боррель. Эти люди с громадным риском для себя защищают базовые европейские ценности. Хабаровск – спасает сегодня честь не только России, но и всей Европы.

В Хабаровске же ответ на вопрос, почему Путин так стремительно отступил в Башкирии. Его полицаи избивали и пытали защитников горы Куштау. И вдруг, в одночасье, все закончилось – силовики отступили. Несмотря на то, что там были и экономические интересы путинских прихвостней Ротенбергов. Он ужасно боится второй горячей точки наряду с Хабаровском Поэтому режим отступил в Шиесе, отступил в Башкирии и отступит в любом другом месте, лишь бы не вызывать массовой ответной реакции.

Значит ли это, что сегодня у людей на местах, когда они выходят на протесты, больше шансов на победу, чем когда-либо раньше, даже в случае, когда их интересы идут вразрез с интересами высокопоставленных путинских прихлебателей, тех же Ротенбергов, Тимченко?

Совершенно, верно. Сегодня, если мы говорим о каких-то локальных конфликтных ситуациях – экологических, трудовых – если люди готовы жестко стоять на своем, у них есть все шансы заставить власти отступить (и это более чем наглядно продемонстрировали события в Шиесе и Башкирии). Как никогда важно донести до сознания как можно большего числа россиян – отстаивать свои права и добиваться успеха вполне возможно. Режим Путина боится организованной силы и будет отступать под напором людей, так как Путин прекрасно понимает, что если вслед за Хабаровском на улицы выйдут еще два- три крупных города, то в стране начнется цепная реакция отстранения вора от власти.

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