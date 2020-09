Анджелина Джоли в ярости, что Брэд Питт отправился в их замок с новой возлюбленной The New York Post опубликовала интервью уроженки КНДР: трупы на улицах – рутина » Звезда «Сумерек» станет отцом после трагической потери ребенка 35-летний американский актер Келлан Латс с женой Бриттани ждут появления первенца. Супруги готовятся стать родителями после выкидыша, который возлюбленная звезды «Сумерек» пережила в начале года. О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани на личной странице в инстаграме. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз. «Это не учебная тревога и не возвращение в прошлое. Все по-настоящему, мы снова ждем ребенка! Сообщаем эту новость всем тем, кто не знал. Спасибо за то, что поддерживали и молились за нас. Мы на седьмом небе от счастья», – поделились будущие родители с поклонниками. Однако видео пара посвятила не только радостной новости. Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли «Каждый День В Его Присутствии» – Everyday In His Presence. Жена актера объяснила, что именно вера в Бога и молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.

загрузка...