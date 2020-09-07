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Звезда «Сумерек» станет отцом после трагической потери ребенка

Звезда "Сумерек" станет отцом после трагической потери ребенка

35-летний американский актер Келлан Латс с женой Бриттани ждут появления первенца. Супруги готовятся стать родителями после выкидыша, который возлюбленная звезды «Сумерек» пережила в начале года.

О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани на личной странице в инстаграме. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз.

«Это не учебная тревога и не возвращение в прошлое. Все по-настоящему, мы снова ждем ребенка! Сообщаем эту новость всем тем, кто не знал. Спасибо за то, что поддерживали и молились за нас. Мы на седьмом небе от счастья», – поделились будущие родители с поклонниками.

Однако видео пара посвятила не только радостной новости. Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли «Каждый День В Его Присутствии» – Everyday In His Presence. Жена актера объяснила, что именно вера в Бога и молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.

7 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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