В Японии срочно эвакуируют 1,6 млн человек из-за тайфуна

На юго-западе Японии объявлена срочная эвакуация из-за тайфуна «Хайшен». Как сообщает телеканал NHK, она затронет более 1,6 млн человек в шести префектурах. Кроме того, еще 6 млн человек в 11 префектурах получили рекомендацию об эвакуации.

Тайфун пришел на японские острова с проливными дождями, сильным ветром и высокими волнами. Утром по местному времени он находился в море в 40 км к юго-западу от города Цусима. На данный момент сила ветра в центре составляет 40 метров в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи отнесли тайфун к категории «чрезвычайно мощных».

Уже есть пострадавшие от стихии: подтверждены 24 случая травм на острове Кюсю. К настоящему времени отменены 579 внутренних авиарейсов, связывающих острова Кюсю и Сикоку с остальными частями страны. Без электричества остались 464 тыс. домохозяйств в регионе Кюсю и 47 тыс.900 в префектуре Ямагути.

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В Приморье из-за тайфуна «Хайшен» на 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение, на юге региона ожидаются сильные дожди, местами грозы, волны высотой до 4 м и ветер до 24 метров в секунду.