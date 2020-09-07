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В Минске титушки в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.

«На Немиге неизвестные в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей», — сообщает корреспондент канала с места событий. Также он приводит видеозапись происходящего.

Вечером 6 сентября сотрудники белорусских правоохранительных органов начали массово задерживать протестующих, вышедших на улицы городов страны. Всего на данный момент задержано несколько сотен человек.

Самая масштабная акция проходит в Минске. Днем к месту ее проведения стягивали бронетехнику и сотрудников милиции.

7 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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