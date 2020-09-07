Ученые впервые воссоздали элементы Черной Дыры на Земле Лукашенко усиливает репрессии, опираясь на помощь РФ » В космос запущен израильский нано-спутник DIDO-3 03.09.20 с космодрома Куру (Гвианский космический центр, французская Гвиана в Южной Америке) ракетой-носителем Vega ( миссия VV-16 ) было запущено 53 спутника, принадлежащие 21 клиенту из 13 стран мира. Один из этих спутников – DIDO-3 разработки израильско-швейцарской фирмы SpacePharma. Спутник создан при поддержке Израильского и Итальянского космических агентств, на нём проводятся эксперименты израильских (из Техниона) и итальянских учёных. Запуск должен был состояться несколько месяцев назад, но несколько раз откладывался из-за погодных условий и эпидемии коронавируса. Спутник относится к категории CubeSat, это нано-спутник размером 10х10х30 см и массой 2.3 кг. Его полезная нагрузка – миниатюрная лаборатория mGnify (произносится MA-Gni-FY – «Магнифай») для проведения опытов в сфере медицины, химии и биологии в условиях микро-гравитации (в общей сложности 4 эксперимента). Для текущих экспериментов важно поддержание на спутнике постоянной температуры в 37 градусов Цельсия. Поэтому, в отличии от предыдущих спутников серии, DIDO-3 имеет раскладные солнечные батареи для самостоятельной выработки электричества. Соответственно его масса несколько выше, чем у стандартного и составляет около 4 кг. DIDO-3 – 3-й спутник семейства и 2-й самостоятельно запущенный в космос. DIDO-1 – должен был быть запущен в космос в 2016 г. на ракете-носителе Falcon 9. После взрыва ракеты 01.09.16 (когда был уничтожен израильский спутник связи «Амос-6») запуск неоднократно откладывался и был отменён. В конце-концов mGnify (под обозначением «Накнос») была отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на транспортном корабле Cygnus (запуск 12.11.17, возвращение на Землю 13.03.18). В ноябре 2018 г. на МКС была отправлена аналогичная лаборатория «Накнос-2».

DIDO-2 – запущен 15.02.17 индийской ракетой-носителем PSLV, см. в отдельной статье.

DIDO-3 – запущен 03.09.20, см. выше.



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