Умершую около 40 лет назад лошадь Пржевальского клонировали в США

В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Жеребенок по кличке Курт появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии, сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующиеся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.

Уточняется, что замороженный в 1980 году ген лошади хранили в морозильной камере — это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году, он прожил до 1998 года в США. Ученые смогли восстановить ген и осуществить удачное клонирование лошади Пржевальского — первое за последние 17 лет.

Всего в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от вымирания.