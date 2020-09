Звезда «Сумерек» станет отцом после трагической потери ребенка Художник из Кливленда выложил портрет Дональда Трампа при помощи двух тысяч фаллоимитаторов » The New York Post опубликовала интервью уроженки КНДР: трупы на улицах – рутина Newsru.co.il передает: 26-летняя Йонми Пак, уроженка Северной Кореи, проживающая сегодня в США, дала эмоциональное интервью изданию The New York Post, в котором описала тот ад, из которого девочке чудом удалось сбежать. 13-летняя Пак и ее мать преодолели по льду реку Ялу, разделяющую КНДР и Китай, попали в руки торговцев живым товаром, которые продали их в сексуальное рабство за 300 долларов. С помощью миссионеров-христиан они бежали в Монголию, пересекли пустыню Гоби и нашли убежище в Южной Корее. Пак закончила университет в Сеуле, а затем переехала в Нью-Йорк, где с опасностью для жизни обличает режим Ким Чен Ына. По данным ООН, 40% населения КНДР – 10 миллионов человек – страдают от голода, питаются насекомыми и живут без электричества, а трупы, валяющиеся на улице, никого не удивляют. Все средства идут на развитие ядерной программы, хотя всего 20% этих денег хватило бы для того, чтобы накормить всех голодающих. Помимо этого люди живут в состоянии эмоциональной депривации: у них нет друзей, только «товарищи». Родители не проявляют любовь к детям – все их чувства должны принадлежать лишь вождю. «Северная Корея, самая жестокая из современных диктатур, не похожа на другие страны – даже такие как Иран или Куба, где люди понимают, что они изолированы и живут в ненормальных условиях. Но наша страна – это разновидность современного Холокоста. Ким Чен Ир и его сын Ким Чен Ын были для нас богами, способными читать мысли. Мы боялись не только плохо говорить о них, но даже думать», – рассказывает Пак. В школе детей учат читать, используя такие словосочетания , как «американские ублюдки», и заставляют проводить «сессии критики»: школьники ищут и находят недостатки в своих одноклассниках, формируя таким образом атмосферу отчуждения и неприязни: «У нас нет понятия друзья – только товарищи». В завершение интервью Пак призвала международное сообщество осудить поддержку северокорейского режима со стороны Китая и сообщила: ее источники в Пхеньяне подтвердили, что Ким жив и здоров, вопреки слухам о том, что он якобы впал в кому.

