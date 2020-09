Инсайдеры портала We Got This Covered заговорили о том, что после смерти актера титул защитника Ваканды «перейдёт» к сестре Т’Чаллы, Шури в исполнении актрисы Летиши Райт.

Официально информацию о замене в Marvel пока не подтвердили.

На данный момент премьера второго фильма намечена на май 2022 года, однако планы релиза могут поменяться.

Помимо «Пантеры», героиня Шури также была задействована в «Войне бесконечности» и «Финале».