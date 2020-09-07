Сингапурский блогер собрал геймерский арбуз (видео)

Оригинальный корпус, с ограниченным сроком работы, предназначенный для игровой приставки создал блогер Седрик Тан из Сингапура. В качестве корпуса для геймерской консоли он использовал вычищенную от мякоти оболочку арбуза. Аппаратной базой для необычной приставки послужил одноплатный компьютер Raspberry Pi.

Применяя гибрид арбуза и компьютера можно эмулировать GameBoy Advance. В мини компьютере Raspberry Pi было установлено RetroPie в комплекте с набором эмуляторов винтажных консолей. Кнопки управления, также выведенные на живой арбузный корпус, установлены на отдельной плате.

Электрическое питание геймерскому арбузу поставляется от наружного аккумулятора. Предварительно подготовленный корпус оригинальной консоли, был тщательно вычищен от мякоти, а комплектующие элементы помещены в полиэтиленовую упаковку.



На устройстве используются игры, запускаемые в виде нелицензионных ROM-ов. Седрик Тан представил видео на котором он запускает в арбузе Pokemon Emerald. Во время поездки блогеру приходится носить с собой не только увесистый корпус «арбузной приставки», но и дополнительный пакет для батареи.