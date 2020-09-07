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Самая красивая женщина в мире порадовала фанатов снимком в коротких шортах

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, попозировала в откровенном наряде и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах манекенщица стоит спиной к фотографу, который снимает ее снизу, в коротких джинсовых шортах, оголяющих ее ягодицы, и черном свитшоте бренда Andre 3000. Ее образ дополнили солнечные очки, а также черные лоферы с бежевыми высокими носками. Она также надела золотые серьги, несколько цепей и браслетов.

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 1,2 миллиона лайков. «Вак, красотка», «Прекрасно выглядишь», «Ты выглядишь просто шикарно», «Белла — ты настоящая королева», «Обожаю тебя», «Лучшая», — высказались поклонники.

7 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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