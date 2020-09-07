Ридли Скотт анонсировал нового «Чужого»

Знаменитый британский режиссер Ридли Скотт намерен снять еще один фильм, действие которого будет происходить во вселенной Чужих, однако его сюжет, вероятнее всего, не будет связан с историей, предложенной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет». Высказывание постановщика по этому поводу приводит издание Indie Wire.

«Мы в процессе. Ранее мы попытались изобрести колесо с «Прометеем” и «Заветом». Вернемся ли мы снова к этому? Сомнительно», — сказал он. Скотт не уточнил, на каком этапе находится данный проект. Отметим, что в мае 2019 года режиссер утверждал, что ведет переговоры с компанией Walt Disney, которая приобрела вместе со студией Fox все права на франшизу.

Уже летом 2020 года продюсер серии Уолтер Хилл подтвердил существование сценария пятого по счету фильма. Он утверждал, что наиболее актуальная версия, в подготовке которой также принимал участие Дэвид Гайлер, завершена еще в марте 2020 года.

О существовании сценария также была осведомлена исполнительница роли Эллен Рипли Сигурни Уивер, однако она не уточняла, предполагает ли он появление ее героини или будет сосредоточен на иных персонажах. Напомним, что ни «Прометей», ни «Завет» не были особо успешны в прокате.