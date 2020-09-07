Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем

Популярная американская актриса Памела Андерсон быстро оправилась от неудачного брака с Джоном Питерсом и закрутила новый роман.

Любвеобильная знаменитость находится в отношениях со своим. Об этом пишет издание Pagesix.

По словам инсайдера, пара провела вместе весь карантин и изрядно сблизилась.

У нее серьезный любовный интерес. Наконец рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя очень комфортно, и они никогда не теряют друг друга из виду. Он не из мира Голливуда и это идеально подходит для Памелы

сообщил источник.

Известно, что избраннику 53-летней звезды «Спасателей Малибу» за 40 и он работает на Памелу около двух лет. А недавно влюбленные вместе путешествовали по Канаде.

Напомним, в начале года Памела Андерсон тайно вышла замуж в Малибу за продюсера Джона Питерса, с которым была знакома более 30 лет. Впрочем, через 12 дней брака пара разошлась. По сообщению СМИ, именно Питерс и стал инициатором разрыва отношений, написав любимой SMS. Он признался, что «боится» и хочет «спокойной жизни в свои 74 года».

Также Джон Питерс заявил, что он старый дурак и их брак с Пэм сделал его банкротом, а также обвинил экс-возлюбленную во лжи.