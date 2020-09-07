Новый образ Веры Брежневой: ожерелье из «Титаника» и денежная накидка

Певица Вера Брежнева впечатлила Сеть своим «денежным» нарядом, в котором появилась в мини-мюзикле MONATIK под названием «РИТМ». В проекте также приняли участие «Время и Стекло», THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA и другие.

Для съемок Брежнева надела невероятный аутфит, состоящий из топа-бандо с бриллиантами, короткой юбки и накидки, стилизованной долларами. Ее образ дополнила подвеска в виде сердца, очень схожая с той, которую носила героиня фильма «Титаник».

«У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от Ульяны Сергеенко. Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как то самое в «Титанике», – написала Вера в своем Instargam-аккаунте.

В мюзикле «РИТМ» Вера Брежнева появляется в еще одном образе – это короткий топ и мини-юбка с газетным принтом. Такое платье придумал Джон Гальяно в 2000 году эксклюзивно для Dior, а позже мы видели похожее на Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».