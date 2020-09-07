Nintendo выпускает ретро приставку Super Mario Bros к 35 летнему юбилею устройства

Компания Nintendo предлагает современную версию оригинального портативного компьютера Game & Watch, оснащенную полноцветным ЖК-дисплеем. На прообразе миниатюрной консоли известной в нашей стране по серии приставок-клонов «Микки Маус», «Ну, погоди!» или «Охота», можно будет сыграть в Super Mario Bros Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros. 2), а также новую версию игры Game & Watch: Ball, в которой Марио заменил старого героя. В отличие от светодиодного экрана в оригинальной версии, в новинке от 2020 год будет использован полноценный цветной LCD дисплей.

Про выпуск новинки приуроченной к 35-летию франшизы, было объявлено во время незапланированной презентации Nintendo Direct. В далеких 80-х годах прошлого изобретатель Гунпей Екои заметил скучающего в поезде бизнесмена, щелкающего кнопками калькулятора. В этот момент у энтузиаста и зародилась идея создания консоли Game & Watch. В то время приставка выпускалась для одной игры, иногда с несколькими скоростями игрового процесса. Всего существовало 60 официальных игр Game & Watch от Nintendo, не считая многочисленных клонов, в том числе и советского «Ну, погоди!» прообраза Nintendo EG-26 Egg.

Юбилейное устройство Game & Watch выйдет ограниченной серией и поступит в продажу 13 ноября текущего года по цене 49,99 долларов. Помимо трех игр устройство можно использовать как часы или будильник.