Неизвестная сила уничтожила 23 пророссийских боевика на Донбассе

Боевики «ДНР» сообщили о тяжелых потерях под населенным пунктом Тельманово: источники сообщают, что погибли как минимум 23 наемника. Пользователь из «ДНР» на своей странице в социальной сети сообщила, что боевики погибли в засаде. Ее информацию переопубликовал блогер Necro Mancer, выразив сомнения в точности цифр.

«Похоронили Егора (ТТ) с Тельманово, тот, который товарищ майор. Два сына остались без отца и жена без мужа. Так это дружбанов хоронили из коменды, а он, на секундочку, замкоменданта города! А еще 23 человека 200-хсотые! Перемирие? Нет, не слышали. А хоть кто-то из вас слышал, что у нас погибли 23 бойца? Не думаю. Все втихаря держат. *** война. Теряем друзей», — пишет женщина. Один из подписчиков заявил, что в «ДНР» ходят слухи о ЧП в Тельманово, однако достоверных данных пока нет. На это автор заявила, что 23 боевика попали в засаду. По всей вероятности, прогремел взрыв, когда боевики на грузовых машинах ехали в населенный пункт. Тельманово находится на юге Донецкой области, административный центр Тельмановского района. С сентября 2014 года находится под контролем российских боевиков «ДНР».