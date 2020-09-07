НАТО потребовало от России раскрыть все данные о программе «Новичок»

Отравление Алексея Навального — это «нарушение международного права», требующее «международной реакции».Об этом заявил пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание стран альянса, где крупнейшие военные державы Запада будут обсуждать ответные действия в отношении России.

Россия должна передать всю информацию о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия, сказал Столтенберг, добавив, что

виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности.

«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил», — сказал Столтенберг.

«Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с ОЗХО в проведении беспристрастного международного расследования», — добавил генсек НАТО.

Министры Великобритании и Германии договорились объединить усилия в вопросе привлечения России к ответственности по делу Навального и считают использование «Новичка» нарушением Конвенции о химическом оружии, заявил в пятницу британский МИД.

Глава ведомства Доминик Рааб в четверг обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом отравление Навального.

. «Они договорились о тесном сотрудничестве, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с тем, чтобы Россия была привлечена к ответственности за (нарушение) своих международных обязательств», — заявили в МИД.

Кремль отрицает какую-либо причастность к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального и не видит повода для выдвижения подобных обвинений, сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источники Der Spiegel сообщили, что следы отравляющего вещества были найдены в крови, на коже и в моче Навального, а также в бутылке, из которой он пил уже после отравления.

Евросоюз рассматривает возможность санкций против России, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз призывает к совместному международному ответу (на инцидент с Навальным и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер», — сказал он.