Мужчина попытался убить муху и взорвал дом

Во Франции пожилой мужчина остался невредимым после того, как попытался убить мужу и случайно взорвал свой дом. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать, когда услышал насекомое. Тогда он взял электрическую мухобойку и попытался убить насекомое. Однако оказалось, что газовый баллон в его доме протекал, в результате чего произошел взрыв газа из-за искры мухобойки.

В результате, была разрушена кухня и часть крыши дома. Мужчина отделался ожогом руки и был доставлен в больницу Либурна для обследования.