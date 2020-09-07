Миледи из «Трех Мушкетеров» ослепла и умирает

Советская и российская актриса Маргарита Терехова, известная по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Рикки-Тикки-Тави», «Расписание на послезавтра», «Собака на сене», уже более 10 лет страдает от болезни Альцгеймера. Семья артистки согласилась дать небольшое интервью, но показывать актрису прессе отказалась. Сын Тереховой сообщил, что мама хотела бы, чтобы публика запомнила ее молодой, красивой, яркой и улыбчивой.

Невестка Маргариты Татьяна Найник поделилась со СМИ информацией об уходе за актрисой и сообщила, какие суммы уходят на поддержание здоровья артистки каждый месяц. К слову, Маргарите уже исполнилось 78 лет, по словам Татьяны, она не встает с кровати и практически ничего не видит.

«На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают«, — рассказала Найник.

Комментарий невестки огорчил публику, которая нашла посыл о сворой кончине звезды фильма «Три мушкетера» между строк.