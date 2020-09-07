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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

7 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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