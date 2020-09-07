Медики назвали продукты, которые разрушают кости

Все мы знаем, что употреблять в пищу некоторые продукты крайне вредно, а некоторые из них могут стать причиной развития опасных заболеваний. На этом фоне медики рассказали. Рацион из каких продуктов может вызвать остеопороз (разрушение костных тканей, к которому приводит недостаток кальция).

Соленые продукты

В составе классической поваренной соли содержится натрий, которые является антагонистом кальция, то есть разрушает его. Человек, который злоупотребляет солеными продуктами в день съедает около 2,3 граммов соли (0,5 чайной ложки). В это время из костей вымывается примерно 40 грамм кальция, что чревато истончением костной ткани и ее разрушением.

Больше всего соли можно найти в консервированных продуктах, концентратах супов, фаст-фуде, снеках и т.д.

Сладкая газировка

В любой газированной сладкой воде содержится фосфорная кислота, которая имеет прямое влияние на содержания кальция в костях. При чрезмерном употреблении костная ткань становится тоньше, а сами кости приобретают хрупкость.

Продукты с трансжирами

В обычном маргарине можно найти большое количество гидрогенизированных трансжиров. То есть растительные жиры, которые во время производства насыщаются молекулами водорода, что приводит к переходу из жидкого состояния в твердое. В чистом виде маргарин ы не употребляем, однако его можно найти в тортах, пирожных, кексах, пирогах, печеньях и т.д.

Чем они опасны?

В ходе насыщения организма трансжирами, происходит блокировка так называемого витамина К, который является основным компонентом в процессе свертывания крови. Но помимо этого он также принимает участие в формировании белкового матрикса (сетки), на который в следствии на костях наслаивается кальций. Соответственно, трансжиры препятствуют образованию матрикса и молекулы кальция не могут за него цепляться.

В первую очередь необходимо увеличить потребление витамина D, который способствует усвоению кальция в организме. Его можно найти в морской рыбе, в частности, в рыбьем жире.

Употреблять в пищу специальную зелень: мангольд, шпинат, которые содержат в себе природный кальций.

Растительный кальций также содержится в грибах.

При помощи молочных продуктов, в частности молока, можно насытить организм кальцием животного происхождения.

Оригинал взят у vovachi в Вымывают кальций и разрушают кости