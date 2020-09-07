Лукашенко усиливает репрессии, опираясь на помощь РФ

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Режим Лукашенко продолжает наступление на демократические права и свободы беларуського народа, опираясь при этом на безоговорочную поддержку со стороны России, и без политического давления на Москву трудно найти решение для ситуации в Беларуси.

Об этом сегодня во время выступления на заседании подкомитета Европарламента по правам человека заявил один из ведущих представителей беларуськой оппозиции, руководитель правозащитной организации «Вясна» Алесь Беляцкий, сообщает Укринформ.

«Лукашенко продолжает проводить политику наступления на гражданские права и политические свободы в Беларуси, не считаясь с международной общественным мнением и международным обязательствам… В этой ситуации надо также учитывать позицию России, нашего восточного соседа, который безоговорочно поддерживает режим. Лукашенко, опираясь на эту помощь, усиливает репрессии в Беларуси. Авторитарные режимы поддерживают друг друга, и решить вопрос Беларуси без усиления политического давления на руководство России, наверное, будет трудно«, — заявил Беляцкий.

По его словам, вчера на акцию протеста в Беларуси вышли сотни тысяч людей, только в Минске насчитывалось около 200 тысяч протестующих. Перед началом акции и после ее завершения было задержано 633 человек, и сейчас их ждет рассмотрение дел в административных судах.



Беляцкий напомнил, что в первые три дня после объявления результатов президентских выборов, когда по всей Беларуси начались массовые акции протеста против избирательных фальсификаций и подтасовок, власть проявила жестокость в отношении демонстрантов, чтобы запугать народ. По данным белорусской оппозиции, в течение этих первых дней более 1000 человек получили ранения, более 7000 демонстрантов были задержаны, подверглись издевательствам и пыткам. По меньшей мере три человека были убиты во время демонстраций, двое погибли при невыясненных обстоятельствах во время подавления массовых протестов.

«Это были массированные и системные действия, политически мотивированное наказание за участие в протестах с целью запугать людей и прекратить массовые выступления. Мы считаем, что было совершено преступление против человечества. Из тех, кто пострадали от пыток, более 500 человек обратились в Следственный комитет. Ни по одному такому обращению не было возбуждено уголовное дело. В то же время, в тюрьмах сейчас остается более 200 участников массовых акций, находящихся под следствием», — сказал представитель беларуськой оппозиции.

Беляцкий призвал Европарламент и другие евроинституции усилить давление на властные структуры Беларуси и оказать помощь гражданскому обществу, в частности тем людям, которые были задержаны во время акций протеста.

«Мы считаем, что политические санкции против людей, виновных в фальсификациях выборов и массовых пытках в Беларуси, должны быть более широкими и прямо касаться лиц, ответственных за эти массовые уголовные преступления», — сказал Беляцкий.