Летающие автомобили — вскоре на израильском рынке

Летающие автомобили будут использоваться как военными структурами, так и обычными гражданами.+

Летающие автомобили могут в скором времени появиться на израильском рынке. Об этом сообщил Рафи Йоэли, руководитель Urban Aeronautics, компании, которая занимается разработкой таких автомобилей и которая, вероятно, займется продажами новинки, передает internetua.

Рафи Йоэль выразил мнение, что летающие автомобили будут использоваться как военными структурами, так и обычными гражданами. В недавнем интервью он заявил, что его компания открыла новые двери в мир авиации

По словам руководителя компании, которая предлагает две модели летающих автомобилей CityHawk и Falcon XP, летающий автомобиль должен вмещать до 5 людей.+

К слову, эти две модели весят почти по тонне каждая. Для их взлета используются водородные топливные элементы, которые не повредят окружающей среде, потому что выделяют пар.

Ещё нет точной даты выхода моделей на рынок или цены. Однако, он отметил, что первые летающие автомобили безусловно будут дорогими, пока это не станет привычным явлением