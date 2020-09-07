К новому «Крику» присоединился главный актер сериала «Пацаны»

Актер Джек Куэйд, известный по роли Хьюи в нетривиальном антисупергеройском сериале «Пацаны», присоединился к касту пятой части слэшер-франшизы «Крик».

Кого именно сыграет Куэйд, не уточняется, но роль будет одной из ключевых. Как мы уже писали, к своим образам вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. По слухам, появится и главная звезда франшизы Нив Кэмпбелл. Детали сюжета не раскрываются.

В режиссерском кресле находится тандем Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, на счету которых сатирический слэшер «Я иду искать» 2019 года выпуска. Релиз «Крика 5» запланирован на 14 января 2022.