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К новому «Крику» присоединился главный актер сериала «Пацаны»

К новому "Крику" присоединился главный актер сериала "Пацаны"

Актер Джек Куэйд, известный по роли Хьюи в нетривиальном антисупергеройском сериале «Пацаны», присоединился к касту пятой части слэшер-франшизы «Крик».

Кого именно сыграет Куэйд, не уточняется, но роль будет одной из ключевых. Как мы уже писали, к своим образам вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. По слухам, появится и главная звезда франшизы Нив Кэмпбелл. Детали сюжета не раскрываются.

В режиссерском кресле находится тандем Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, на счету которых сатирический слэшер «Я иду искать» 2019 года выпуска. Релиз «Крика 5» запланирован на 14 января 2022.

7 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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