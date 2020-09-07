Изменился топ-3 стран по количеству зараженных коронавирусом

Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, в стране выявлено 4,204 млн случаев заболевания. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В Бразилии, долгое время занимавшей вторую строчку в списке стран по числу зараженных, сейчас 4,137 млн заболевших. Между тем в Индии ежесуточно регистрируется уже свыше 90 тыс. новых случаев заражения, а общее количество жертв эпидемии превышает 71 тыс. человек.

Индия, несмотря на высокую плотность населения и близость к эпицентру заражения, Китаю, долгое время поддерживала минимальный прирост числа новых случаев заражения.

В стране, несмотря на рост числа случаев COVID-19, с 7 сентября частично смягчается режим ограничений. С этой даты в крупнейших городах страны вновь заработает метро.