«Гоните их на фабрики» — Лукашенко приказал силовикам заставить белорусов работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в субботу дал поручение силовым структурам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий, работники которых угрожали согласованной забастовкой.«Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — цитирует Лукашенко БелТА.

«Главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, — это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это — главное», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в других странах производство закрывалось из-за пандемии коронавируса, что дает белорусским компаниям «шанс продать продукцию» и с хорошей прибылью и с хорошей добавленной стоимостью.

Договоренности с Россией «уже дают положительный результат», сказал Лукашенко. В ходе визита в Минск делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным удалось достичь договоренностей по оплате энергоносителей.

Детали сделки официально не раскрывались, равно как и судьба белорусского долга за газ, который, по данным «Газпрома», в мае составлял 165 млн долларов, а концу июля достиг 273 млн.

За несколько часов до того, как самолет Мишустина приземлился в минском аэропорту Лукашенко провел кадровые перестановки в силовом блоке, правительстве и президентской вертикали на местах.

В отставку отправлен госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который лишь в январе перешел на этот пост с должности министра обороны. Новым госсекретарем Совбеза Лукашенко назначил председателя КГБ Валерия Вакульчика. На открывшуюся вакансию шефа спецслужбы назначен глава Комитета госконтроля Иван Тертель, который до 3 сентября был первым заместителем председателя КГБ. В свою очередь и.о. председателя КГК назначен бывший заместитель Тертеля Василий Герасимов. Кстати, главой Администрации президента с начала года работает бывший первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко.

Обращаясь к новому госсекретарю Совбеза Вакульчику Лукашенко призвал его «объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы» и заняться нынешними «проблемами и угрозами».